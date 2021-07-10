Faturasını ödeyemeyen yaklaşık 3,7 milyon abonenin sayacı söküldü

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in verdiği soru önergesi üzerine verilen cevap, pandemi sürecinin faturaların yasal takibe düşmesine engel olmadığını da göstermiş oldu.







Yaşanan duruma tepki gösteren Bekir Başevirgen, “İnsanların hastalıkla boğuştuğu, eve kapandığı, gelirinden olduğu olağanüstü bir dönemde vatandaşlara elektrik ve doğalgaz borçlarını ödeyemedikleri için yasal takip başlatılmasını kabul etmek mümkün değil. Sosyal devlet anlayışı gereği böyle olağanüstü durumlarda yaşamsal öneme sahip elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamalı ve faturalarını ödeyemedi diye insanlar hakkında yasal takip başlatılmamalıydı. İktidarın, bu süreçte vatandaşına destek olmakta ne kadar yetersiz kaldığını bu veriler bizlere açıkça gösteriyor.” dedi.





Bekir Başevirgen, soru önergesinde, “Türkiye genelinde 2020 yılında kaç abonenin borçlan nedeniyle elektrik ve doğalgazı kesilmiştir? Manisa ilinde 2020 yılında kaç abonenin borçlan nedeniyle elektrik ve doğalgazı kesilmiştir? Türkiye genelinde ve Manisa ilinde bu vatandaşlarımız için herhangi bir icra ve haciz takibi başlatılmış mıdır?” sorularını yöneltmişti.







Bakan Dönmez’ in verdiği cevaba göre, 2020 yılında mesken abone grupları için Türkiye genelinde üretilen 320 milyon 802 bin 228 elektrik faturasından %0,92’sine (2 milyon 951 bin 380), 169 milyon 575 bin 739 doğalgaz faturasından %0,43’üne (729 bin 176) yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı geçici olarak kesinti uygulandı.





Zamanında borç ödenmemesi nedeniyle 105 bin 600 elektrik ve 60 bin 237 doğalgaz abonesi için de yasal takip başlatıldı. Bakan Dönmez, Manisa ili için bu sayıları 709 elektrik ve 534 doğalgaz abonesi olarak açıkladı.