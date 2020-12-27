Samanyolu Haber /Dünya / Fauci: ABD henüz en kötüyü yaşamamış olabilir /27 Aralık 2020 23:28

Fauci: ABD henüz en kötüyü yaşamamış olabilir

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin Covid-19 salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu. Fauci "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir" dedi.

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ABD'de korona virüsü salgınıyla mücadelede en yetkili isim olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin çok kritik bir noktada olduğunu belirterek "en kötünün henüz yaşanmamış olabileceğini" söyledi. 

Fauci CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici" dedi. 

'EN KARANLIK GÜNLER' ENDİŞESİ'

ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi. 

ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.

ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti. Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde vaka görüldü. 
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