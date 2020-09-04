Favipiravir ilacı bitti DSÖ'nün ‘etkisi yok’ dediği sıtma ilacına geri dönüldü









CHP’nin doktor milletvekillerinden Murat Emir, Kovid-19 salgınına ilişkin Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı verileri açıkladı. Emir, ilaç sorunundan hastanelerde boş yatak kalmamasına, test kitlerinden devlet hastanelerine gönderilen icralara kadar birçok konuyu gündeme getirdi.





CHP’li Emir’in öne çıkan sözlerinden satır başları şu şekilde:





HASTANELERDE BOŞ YER YOK





Ankara, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu’da hastanelerde boş yatak kalmadı. Sadece Ankara’da günlük vaka sayısı 2 binli rakamlara ulaştı.





YENİDEN SITMA İLACI





Favipiravir ilacından veremiyor çünkü depolar boşaldı. İlaç bulunamadığı için sıtma ilacının yeniden kullanılmaya başladığını duyuyoruz. Oysaki DSÖ, bu ilacın etkisizliğini ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı aylarca kullandığı bu ilaçtan vazgeçmişti. Fakat Favipiravir bulunamadığı için sıtma ilacına geri dönüldü. Bu son derece yanlış… Favipiravir’in bulunamama sebebi yeterince stoklanmaması… Sadece Medipol üretsin diye ruhsatlandırıldı. Bu da son derece tehlikeli bir sonuç ortaya çıkardı.





TEMASLI KİŞİLERE TEST YAPILMIYOR





Kovid-19 hastası ile temaslı kişilere şikâyetleri yoksa test yapılması gereksiz görülüyor. Yeterli sayıda test kiti olmadığı için bu insanlar teste tabi tutulmuyor ve 14 gün karantina süreci başlatılıyor. hastayı evine ulaştıracak bir mekanizma olmadığından hasta çoğu zaman toplu ulaşım ile evine geri dönmek zorunda kalıyor.





HASTANELERE İCRALAR GİTMEYE BAŞLADI





Düzce Üniversitesi’ne icra gittiğine ilişkin evrağa ulaştık. Aydın’da ve İstanbul’da da icra giden hastaneler olduğunu biliyoruz. 500’e yakın firma icra takibine başladı. Ankara’da 29 Mayıs Hastanesi, neredeyse hizmet veremeyecek hale geldi. Sağlık personelinin yarıya yakınına Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastane karantinaya alınma noktasına geldi.





FİYAT FARKI FATURASI ÖDENDİ Mİ?





Test kitleri Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de (USHAŞ) üzerinden DMO’ya devrildi ve ihale açıldı. İhale sonucunda kitlerin 9.8 TL olduğu ortaya çıktı. USHAŞ bu kiti kaç liradan aldı ve Bakanlığa kaç liradan verdi? Fiyat farkı faturası kesildi mi? Çünkü ihalesiz dönemde 60 TL’den alındığı belirtiliyor. Yaklaşık 100 milyon liralık bir usulsüzlük söz konusu.





GRİP AŞISI YOK





Sanofi Pasteur’ün eczanelere bir yazı yolladı ve geçen sene ne kadar getirdiyse bu sene de o kadar getireceğini söyledi. Bir yandan da Bilim Kurulu üyeleri, belirtilerin karışmaması için herkesin grip aşısı olması gerektiğini belirtiyor. Aşıda yine yabancı firmaların insafına kalındı.