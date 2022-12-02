Samanyolu Haber /Spor / Favorilerden Belçika erken havlu attı /02 Aralık 2022 00:05

Favorilerden Belçika erken havlu attı

Hırvatistan ile Belçika arasında oynan maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla kupanın favori ülkelerinden biri olan Belçika tur şansını kaybetti.

SHABER3.COM

Hırvatistan ile Belçika, Dünya Kupası F Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Belçika'nın kazanmaktan başka çaresinin olmadığı, Hırvatistan'a ise beraberliğin yettiği karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. 

Bu sonuçla 'altın jenerasyon'a sahip Belçika grup aşamasında Dünya Kupası'na erken veda etti. Hırvatistan ise Fas'ın, Kanada'yı 2-1 devirmesiyle zirveyi kaptırarak ikinci oldu ama 16 biletini cebine koydu. 


Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında karşı karşıya geldi. 4 puanlı Hırvatistan, beraberlikte adını son 16'ya yazdıracaktı. Belçika için ise Fas yenilgisi, işleri zora sokmuştu. Şeytanlar mutlaka kazanması gerektiği karşılaşmada hayal kırıklığı yaşadı. 

Penaltı kararı iptal edildi

Mücadele hızlı başladı. 18'de Hırvatistan penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonda ofsayt tespit edildi ve hakem Anthony Taylor kararını iptal etti. Karşılıklı ataklara rağmen ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise galibiyete ihtiyaç duyan Belçika baskısı vardı. 60'ta golcü oyuncu Romelu Lukaku direğe takıldı. Bir türlü aranılan gol bulunamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı.



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