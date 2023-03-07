Fay hattına kurulu 4 binden fazla okul ne olacak?

"Uyarılarımız dikkate alınmadı"





Tüm okulların yüzde 8,5'i

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın tespitlerine göre jeolojik sakıncalı alan üzerine inşa edilmiş 4 bin 159 okul, Türkiye'deki okul sayısının yüzde 8,5'ini oluşturuyor. Oda, 50 metrelik korunma bandı içinde olan okul sayısını ise 191 olarak belirledi.

"Önlemler yüzde 50 daha fazla olmalı"





"Ağır hasarlı okul sayısı daha fazla"





"Plansızlık ve denetimsizlik var"





"Hasar tespit raporları güvenilir değil"



