Samanyolu Haber /Gündem / Fazıl Say'dan mültecilerle ilgili yeni açıklama /09 Ağustos 2021 22:09

Fazıl Say'dan mültecilerle ilgili yeni açıklama

Son dönemde sıkça gündeme gelen Türkiye'deki mültecilerin durumu konusunda bir mesaj paylaşan piyanist Fazıl Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli. Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Piyanist Fazıl Say, Türkiye'ye gelen son göç dalgası hakkında konuştu. Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli" ifadelerinde kullandı.

Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye gelen son göç dalgası hakkında açıklamalarda bulundu. Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olunması gerektiğini belirten Say, kendisininde yurtdışında önyargı ve engellerle karşılaştığını söyledi. 

Fazıl Say'ın açıklaması şu şekilde: 

Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda.

Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. “Yabancı düşmanlığı”na varmamalı.

Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli. Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fazıl Say'dan mültecilerle ilgili yeni açıklama Sonraki Haber >>

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:14