Fazıl Say'dan yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemeğe gitmesi hakkındaki tartışmalar üzerine sosyal medya paylaşımı yapan sanatçı Fazıl Say, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yöneltilen hakaret ve tehditlerle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.



"Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır" diyen Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Naçizane, sevenimiz sevmeyenimiz bir çift söz etmek isterim.İlki şu; “Yamuk ağızlı Fazıl”. (Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.) Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak) Zordur. 4 ameliyatım var. Yine de; Görüntü tam düzelmez. Gerçek bu. Fiziksel olarak durum bu. Keza; ikincisi; Dişlerim; Tavşan dudak sebebi; iç damaklarda çıkanları oldu. Hacettepe’de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile, dişler, öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama uğraşmama rağmen, çok sağlıklı değil ve iyi değil. Ne diyeyim? Sanatçıları tutkuları ile başbaşa bırakın. Ve unutmayın;Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır. Sanat içini dökmektir.Aynadır. Çağrıdır. 52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada,ve ülkemde;bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum. O kadar. Ne daha az ne daha çok. Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim. Öyle bir ilgim yok. İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar. Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı. Olmasını da istemiyorum. Aslında olması doğal. Ama laf edilir. Son olarak da; Özür dileyecek bişey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum. Nokta! “Özür diletmek” ne kadar aciz bir durum. Ne kadar cılız! Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım! Onlar??"