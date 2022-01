Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den tehdit: Nasıl öteceğini iyi bil yoksa...

BAHÇELİ’NİN YARDIMCISI YANIT VERDİ





3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”









İstanbul’da dün yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restaurantta İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemekte olduğu ortaya çıkmıştı. Buluşma daha sonra İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.FOTOĞRAFI ÇEKEN BAHÇELİPiyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, ilgili fotoğraflara göndermede bulunarak İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:“Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!”Fazıl Say, yemek tartışmasına espriyle katıldı: 'Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli'Fazıl Say, yemek tartışmasına espriyle katıldı: 'Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli'Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı esprili paylaşımı üzerine MHP’den hakaret içerikli ve tehditvari ifadeler kullanılan bir yanıt geldi. MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Fazıl Say’a yanıtında şu ifadeleri kullandı:“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.