Samanyolu Haber /Gündem / Fazla işlenmiş Tahıl Tüketmek çok fazla riskli /22 Şubat 2021 18:28

Fazla işlenmiş Tahıl Tüketmek çok fazla riskli

Yeni yapılan bir araştırma işlenmiş tahıl kullanmak sanılandan daha fazla zararlı olduğunu ortaya koydu

SHABER3.COM

The British Medical Journal bülteninde yayımlanan yeni bir çalışma, kruvasan ve beyaz ekmek gibi işlenmiş tahılları yüksek miktarda tüketmenin; önemli kalp damar hastalıkları, inme ve erken ölüm tehlikesinin yükselmesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

İleriye Dönük Kentsel Kırsal Epidemiyoloji (PURE) çalışmasında, dünya çapındaki düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan farklı insan topluluklarının beslenme düzenleri inceleniyor. 21 ülkeden 137.130 katılımcının yer aldığı ve 16 yıl süren analizde araştırmacılar, işlenmiş tahıl ve ilave şeker tüketiminin yıllar içinde büyük miktarda arttığını keşfetmiş.

Tahıllar; işlenmiş tahıllar, tam tahıllar ve beyaz pirinç olmak üzere üç sınıfa ayrılmış. İşlenmiş tahıllar arasında beyaz ekmek, makarna/noddle, kahvaltılık gevrekler, krakerler dahil işlenmiş (ör. beyaz) un ile yapılan mamuller ile işlenmiş tahıllar içeren pastane ürünleri/tatlılar yer alıyor. Tam tahıllar içerisinde ise tam buğday unları (ör. karabuğday) ve el değmemiş veya kırık tam tahıllar (ör. çelik kesim yulaflar) bulunuyor.

Araştırmada günde altı porsiyondan fazla işlenmiş tahıl tüketmenin, erken ölüm tehlikesinin yüzde 27 artmasıyla, kalp hastalığı tehlikesinin yüzde 33 artmasıyla ve inme tehlikesinin de yüzde 47 artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuş.

Araştırmacılardan biri olan ve Simon Fraser Üniversitesi’nde çalışan sağlık bilimleri profesörü Scott Lear, “Bu çalışma, sağlıklı bir beslenmenin fazla işlenmiş ve rafine besinleri sınırlandırmayı kapsadığını gösteren önceki çalışmaları yeniden doğruluyor” diyor.

Tam tahıl veya beyaz pirinç tüketmekle ilgili ise sağlık açısından olumsuz hiçbir etki bulunmamış.
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