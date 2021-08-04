Samanyolu Haber /Gündem / Fazla kahve akla zarar /04 Ağustos 2021 15:47

Fazla kahve akla zarar

Güney Avustralya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kahveyi fazla kaçırmanın insan beyninde küçültücü bir etki yaptığını ortaya çıkardı.

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17 bin 702 kişinin beyni incelenerek yürütülen araştırmada günde altı bardaktan fazla kahve içenlerin bunama (demans) riskinin yüzde 53 arttığı belirtildi.


Araştırmayı yürüten ekibin lideri Kitty Pham, SciTechDaily’ye şunları söyledi: “Kahve dünyanın en popüler içecekleri arasında. Küresel tüketimin yılda 9 milyar kilogramdan fazla olması nedeniyle, olası sağlık etkilerini anlamamız çok önemli.“

Söz konusu araştırma, kahvenin beyin hacmi ölçümleri ile bunama ve felç riskleri arasındaki bağlantılarına ilişkin en kapsamlı inceleme. Değerlendirmede hacimsel beyin görüntüleme verileri de dikkate alındı.

Pham, “Tüm ihtimal ve olasılıkları da hesaba katarak düzenli yüksek kahve tüketiminin, beyin hacminin küçülmesiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulduk. Esasen, günde altı fincandan fazla kahve içmek sizi bunama ve felç gibi beyin hastalıklarıyla karşı karşıya bırakabilir” dedi.

Çalışmanın direktörü Profesör Elina Hyppönen ise kahve severler için kötü haberi biraz olsun yumuşattı: ”Yine de fazla abartmadan günde birkaç fincan kahve genellikle iyi gelir.”

Kapuçino sayısına bir sınır koyma ve fazla Americano’ya hayır deme zamanı…
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