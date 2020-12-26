Samanyolu Haber /Teknoloji / FBI aylardır uçan adamın peşinde! /26 Aralık 2020 22:42

FBI aylardır uçan adamın peşinde!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Sling Pilot Akademisi pilotu 21 Aralık'ta bir eğitim uçuşu esnasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın yakınında, 900 metre yükseklikte sırtında jet motoruyla uçan bir kişiyi tespit etti.

FBI uçan adamın peşinde!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde, eğitim uçuşu yapan bir pilot, 21 Aralık'ta sırtında jet motoruyla uçan adamı 900 metre yükseklikte görüntüledi.

Son aylarda birçok kez görülmesine rağmen kimliği bilinmeyen ve "Jet Pack Man" ismi verilen esrarengiz kişinin kim olduğu konusunda ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tahkikat başlattı. 

Sling Pilot Akademisi pilotu 21 Aralık'ta bir eğitim uçuşu esnasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın yakınında, 900 metre yükseklikte sırtında jet motoruyla uçan bir kişiyi tespit etti. 

Pilot, jet motoruyla uçan kişiyi görüntülemeyi başardı.

Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı ancak görüntülenmediği iddiaları üzerine, FBI ve Federal Havacılık Dairesi olay hakkında soruşturma başlamıştı.
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