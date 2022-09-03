FBI baskınında ele geçirilen bazı klasörlerin içi boşaltılmış

Envanter, ofisteki bir kutudan alınan gizli olarak işaretlenmiş 43 adet boş dosyanın olduğunu gösteriyor.





Adalet Bakanlığı, 8 Ağustos’taki aramada ele geçirilen materyallerin daha ayrıntılı envanterini açıkladı.ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon’ın açıkladığı metaryal listesinde Mar-a-Lago’da bir ofis ve depo odasından alınan 33 kutunun içeriğine ilişkin bilgi yer aldı.28 adet içi boş dosyanın üzerinde de “Personel sekreteri ya da askeri danışmana iade” etiketi yer alıyor. Bir depo dolabında da benzer şekilde boş dosyaların bulunduğu ifade ediliyor.Yeni açıklanan ayrıntılı envanter, farklı gizlilik kategorisinde bulunan belgelerin zaman zaman kitap, dergi ya da gazete küpürleri gibi başka belgelerin arasına karışmış olduğunu da gösteriyor.Envanterde, bazı dosyaların neden boş olduğu ya da içlerindeki belgelerin akıbeti konusunda bir bilgi yer almıyor.ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın ulusal savunmaya ilişkin bilgi ve belgeleri yasadışı olarak alıp almadığını ve bu belgeler ısrarla talep edilmiş olmasına rağmen iade etmeyerek soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığını soruşturuyor.