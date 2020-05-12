FBI: Çinliler hacker gönderip aşı çalışmalarını çalmaya çalışıyor

ABD basınının eriştiği raporlara göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı siber güvenlik uzmanları, Çin kaynaklı siber korsanların koronavirüs aşısı üzerindeki araştırmalara erişmeye çalıştığını tespit etti.







Pazartesi günü Wall Street Journal ve New York Times'ta yayınlanan raporlara göre, korsanlar ayrıca Covid-19 tedavi ve testleri hakkında bilgi ve fikri mülkiyet haklarını çalmayı hedefledi.





Raporlarda yer alan ve "kötü niyetli" olarak adlandırılan tek ülke Çin değil: İran, Rusya ve Kuzey Kore de yalan haber yaymak ve bilim insanlarını hedef haline getirmek gibi faaliyetlerle suçlandı.





Basına sızan bilgilere göre birkaç gün içinde Çin devletine resmi uyarı gitmesi bekleniyor.





New York Times'a göre rapor, Pentagon'a bağlı Siber Komutanlık ve Ulusal Güvenlik Ajansı da dahil olmak üzere ABD kurumları tarafından resmi olarak onaylanmış bir siber savaşta karşı saldırının başlangıcı olabilir.





Çin: Kanıt olmadan iftiralarla hedefe konmamız ahlaksızlık





Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, iddiaları Çin'in tüm siber saldırılara kesin olarak karşı olduğunu söyleyerek reddetti.





Zhao, "Biz, Covid-19 tedavisi ve aşı araştırmalarında dünyaya öncülük ediyoruz. Herhangi bir kanıt olmadan söylenti ve iftiralarla Çin'in hedefe konması ahlaksızlık." açıklamasında bulundu.





ABD ile İngiltere, geçen hafta ortak bir mesaj yayınlayarak, Covid-19 pandemisi üzerine çalışan sağlık personeline yönelik 'diğer devlet aktörleri ile bağlantılı' siber saldırıların artış gösterdiği konusunda uyarıda bulunmuştu.





İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansları, bilgisayar korsanlarının yaygın olarak kullanılan şifrelerle 'püskürtme' taktiği kullanarak sağlık kurumları ve tıbbi araştırma organizasyonlarına sızmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini duyurmuştu.