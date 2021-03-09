Samanyolu Haber /Dünya / FBI da 'define avı' işine girmiş /09 Mart 2021 12:48

FBI da 'define avı' işine girmiş

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlilerinin, iç savaş sırasında saklandığı düşünülen önemli miktarda altını, Pennsylvania'da ücra bir ormanlık alan içinde üç yıl önce kazarak aradığı ortaya çıktı.

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Associated Press (AP), hükümet belgeleri ile resmi elektronik mesajlara dayandırarak ve FBI’in de kısmen doğruladığı haberinde, tonlarca olduğu düşünülen altının şu ana kadar bulunamadığını duyurdu.

ABD’de artık efsane haline gelen hikayeye göre, 1863 yılında Philadelphia'daki ABD Darphanesine gönderilmek üzere yola çıkan altının ya kaybolduğu ya da çalındığı düşünülüyor.


FBI, üç yıl önce başlatılan aramalarının “kültürel miras araştırmaları” çerçevesinde gerçekleştiğini ancak bir sonuç alınamadığını duyurdu.

ARAMALARIN SONUÇSUZ KALDIĞINA İNANMIYORLAR

FBI görevlilerinin bölgede araştırmalarına katkıda bulunan ismi açıklanmaya bir baba ve oğlu ise aramaların sonuçsuz kalmadığı görüşünde. Bu baba ve oğlu avukatı Bill Cluck, hükümetin konuyla ilgili daha fazla açıklama yapması için yasal yollara başvurduğu açıkladı.

Cluck, AP’ye sunduğu belgeler FBI’nin bölgede “gömülü hazinenin” gerçekten peşinde olduğunu gösteriyor.

Bu arada üzerinde altın araması yapılan devlet arazisinin statüsüyle ilgili eyalet yönetimi, merkezi idare, ilgili bakanlık, FBI arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden mahkemelerdeki davaların ise hala sürdüğü bildirildi.
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