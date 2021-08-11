FBI gizli 11 Eylül belgelerini açıklayacak

11 Eylül kurbanlarının yakınlarından mektup





Kurban yakınlarının yargı süreci de devam ediyor





ABD'nin kolluk kuvveti ve iç istihbarat kurumu Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin şimdiye kadar gizli tutulan belgeleri açıklama ihtimalini değerlendiriyor. FBI, New York Güney Bölgesi Başsavcılığına yazdığı bir yazıda, "açıklamaya uygun belgeleri tespit etmek için" inceleme yapılmasının planlandığını kaydetti. FBI, incelemenin mümkün olan en kısa sürede yapılacağını da vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden da FBI'ın belgelerin açıklanmasını değerlendireceği yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Biden, "hükümetinin seçim kampanyalarında söz verdiği gibi şeffaflığı yasaların mümkün kıldığı en yüksek seviyede sağlayacağını" söyledi.FBI'ın açıklaması, 11 Eylül kurban yakınlarının Biden'a saldırılarla ilgili şeffaf davranılması ve Suudi Arabistan'ın rolünün açıklanması konusunda baskı yapmasının ardından geldi. Kısa bir süre önce 11 Eylül'de yakınlarını kaybeden ve kazadan sağ kurtulan bin 600 kişi Biden'a gizli belgelerin açıklanması için bir mektup göndermiş ve mektupta, "Dayanaksız ulusal güvenlik kaygıları ya da diğer endişeler yüzünden bilgilerin gizli tutulmasının 20 yıl sonra artık bir sebebi yok" denilmişti.Kurban yakınları, 11 Eylül saldırganları ile Suudi Arabistan arasındaki muhtemel bağlantıyı açıklığa kavuşturacak belgelerin açıklanmaması durumunda Biden'ın 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıldönümündeki anma törenlerine katılmasına gerek olmadığını da aktarmıştı.New York'ta Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen saldırılarında 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.11 Eylül saldırılarını araştırma komisyonu, 2004 yılında tamamladığı raporda 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide örgütünün Suudi kurumları ya da üst düzey yetkililer tarafından finanse edildiğine ilişkin bir belgeye ulaşamadığını belirtmişti. Ancak komisyonun rapordaki formülasyonu spekülasyonlara yol açmıştı.Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'deki rolünün açıklanması 2017 yılında yargıya taşıyan kurban ailelerinin hukuk mücadelesi sürüyor.