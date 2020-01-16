FBI iPhone 11 Pro'yu hackledi

FBI Apple'dan, Florida'daki donanma hava üssünde geçen ay gerçekleşen silahlı saldırıda zanlıya ait iki iPhone'nun şifresini kırmasını istemiş, Apple yine talebi reddetmişti.





Yeni bir iddiaya göre şifre kırma talepleri reddedilen FBI, "GrayKey" isimli kutuyu kullanarak bir iPhone'u hacklemeyi başardı.





Ekim ayında yürütülen kapsamında hacklenen iPhone ise, şirketin en yeni modeli olan iPhone 11 Pro Max'ti. Yetkililere göre GrayKey, hack girişiminde bulunan kişiyi hiç de yormuyor ve kolaylıkla kilitleri kırabiliyor. FBI şimdi, bir iPhone 11 Pro Max'i bu cihaz aracılığıyla hacklediğini açıkladı.





Webtekno'nun haberine göre yaşanan bu olay, ABD'deki soruşturmalar için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bazı iPhone modelleri, GrayKey kullanarak hacklenemiyordu ve bu yüzden de ABD'deki bazı soruşturmalar yarıda kalıyor, sonuçlandırılamıyordu.





Apple, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile güvenlik kilidi konusunda davalık olmuştu. FBI, San Bernardino'da 14 kişiyi öldüren Syed Rizwan Farook'un telefonundaki kilidi açması yönünde Apple'dan talepte bulunmuştu.





Apple bu talebi "tehlikeli" ve "örneği görülmemiş" olarak nitelendirip reddetmişti. Mahkeme de Apple'ı haklı bulmuştu FBI, Apple’ın güvenlik önlemleri konusunda kendilerine bir arka kapı bırakmasını istiyordu. Ancak bu talebi karşılık bulmadı.





Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, "iPhone'a erişim için kurulacak arka kapı sisteminin bir kez kullanılacağı öneriliyor ama bu doğru değil. Eğer bu bir kez kurulursa, birçok cihazda tekrar tekrar kullanılabilir" diyerek, endişelerini paylaşmıştı.