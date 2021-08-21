Samanyolu Haber /Dünya / FBI, 'Kongre baskını' raporunu tamamladı /21 Ağustos 2021 09:25

FBI, 'Kongre baskını' raporunu tamamladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'taki Kongre binası baskınının 'başkanlık seçim sonuçlarını bozmak için yapılmış organize bir eylem' olduğu yönündeki kanıtları yetersiz buldu.

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Reuters'a konuşan dört mevcut ve eski kolluk görevlisine göre, FBI, şiddetin aşırı sağ gruplar veya o zamanki Başkan Donald Trump'ın önde gelen destekçileri tarafından merkezi olarak koordine edilmediğine inanıyor.

Soruşturma hakkında bilgisi olan eski bir üst düzey kolluk görevlisi, "Bunların yüzde doksan ila doksan beşi bir defaya mahsus davalar. O zaman belki yüzde beşi daha sıkı örgütlenmiş bu milis gruplardaydı. Ama Roger Stone, Alex Jones ve tüm bu insanlarla Kongre'ye saldırmak için büyük bir plan yoktu." dedi.

Kıdemli bir Cumhuriyetçi ve kendini "pis düzenbaz" olarak tanımlayan Stone ile bir radyo programı ve web yayınının kurucusu olan Jones, isyandan önceki gün, 5 Ocak'ta Washington'da Trump yanlısı olaylara karışmışlardı.

FBI müfettişleri, aşırı sağ Oath Keepers ve Proud Boys gruplarının takipçileri de dahil olmak üzere protestocuların Kongre'ye girmeyi hedeflediğini buldu. Ancak kaynaklar, grupların içeri girmeleri halinde ne yapacakları konusunda ciddi planları olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadıklarını söyledi.

Savcılar, saldırıdan önce bir dereceye kadar planlama yaptıklarını iddia ederek bu sanıklardan 40'ı hakkında komplo suçlamasında bulundu.

Ayrıca, Proud Boys liderinin üyeler topladığını ve saldırıdan önceki haftalarda kurşun geçirmez yelekler ile diğer askeri tarzdaki teçhizatı stoklamaya teşvik ettiğini; 6 Ocak'ta üyeleri gruplara ayrılarak Kongre'ye birden fazla giriş yapma planıyla gönderdiklerini iddia etti.

FBI'ın değerlendirmesinin, o günkü olayların nasıl ve kimler tarafından organize edildiğini de belirlemeyi amaçlayan bir kongre soruşturması için uygun olabileceği belirtiliyor.

Demokrat bir kongre kaynağı, kıdemli milletvekillerinin FBI soruşturmasının şu ana kadarki sonuçları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini ve bunları güvenilir bulduklarını kaydetti.

6 Ocak'taki kaos, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın zaferini onaylamak için bir araya gelmesiyle patlak verdi. "Kongre'ye 1812 Savaşı'ndan bu yana en şiddetli saldırı" olarak değerlendirilen olaydan bir gün sonra 4 ve diğer gün 1 kişi öldü; 100'den fazla polis memuru yaralandı.

Trump'ın konuşması

Geçen ay, şiddeti araştırmak için kurulan kongre komitesinde bazı Demokratlar Trump'ın ifade vermesini istediklerini söyledi.

Ancak görevdeki ve eski dört kolluk görevlisine göre, FBI şu ana kadar kendisinin veya çevresindeki kişilerin şiddeti organize etmeye karıştığına dair hiçbir kanıt bulamadı.

Adalet Bakanlığı'na göre şu ana kadar 170'den fazla kişi bir polis memuruna saldırmak veya engellemekle suçlandı.

Ancak bir kaynak, üst düzey Adalet Bakanlığı yetkililerinin, sanıkları hükümeti devirmeye çalışmakla suçlamak için "kışkırtıcı komplo" gibi suçlamalarda bulunma konusunda son zamanlarda çok az tartışma olduğunu söyledi.

Savcılar ayrıca herhangi bir kişi veya grubun isyanı organize etmede veya yönetmede merkezi bir rol oynadığını iddia eden herhangi bir suçlamada bulunmadı. Kolluk kuvvetleri kaynakları da Reuters'e böyle bir suçlamanın görünmediğini ifade etti.

Komplo suçlamalarına göre, sanıklar planlarını saldırıdan önceki haftalarda tartıştılar ve o gün birlikte çalıştılar. Ancak savcılar, bu faaliyetin daha geniş bir planın parçası olduğunu iddia etmedi.

Saldırıyı araştıran kongre komitesi, soruşturmanın bir parçası olarak FBI ve diğer kurumlarla görüşecek.
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