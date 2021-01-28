FBI muhbiri çıktı!

"Proud Boys" isimli grubun lideri Enrique Tarrio'nun 2012'de yakalandıktan sonra Amerika'da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için gizli operasyonlarda yer aldığı iddia edildi.







Mahkeme tutanaklarına göre, 2014 yılında Miami'de görülen bir dava sırasında bir federal savcı, bir FBI ajanı ve kendi avukatı, Tarrio'nun gizli görevler sırasında FBI'ya nasıl yardım ettiğini ve uyuşturucu, kumar ve insan kaçakçılığına karışan bir düzineden fazla kişinin yakalanmasına yardım ettiğini söyledi.





TARRIO O İFADELERİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ





Tarrio muhbirlik yapıp yapmadığı yönündeki soruları kesinlikle böyle bir şey yapmadığını ve tutanaklarda söylenenleri hatırlamadığını iddia etti.





Tarrio, 2014 yılında görülen davada, cezasının 30 aydan 16 aya indirildiğini kabul etse de bunun sebebinin muhbirlik yapması değil, davadaki bazı soru işaretlerini kaldırılmasına yardımcı olması olduğunu belirtti.







Reuters'in haberine göre Tarrio'nun davasında yer alan eski federal savcı Vanessa Singh ise tutanaklarda yazılanların doğru olduğunu kaydetti.





MAHKEME "ŞEHRİ TERK ET" DEDİ







Tarrio, Kongre baskınından iki günce Washington DC'ye geldiği sırada göz altına alınmış ve iki adet yüksek kapasiteli makineli otomatik tüfek şarjörü bulundurmaktan ve aralık ayındaki bir gösteri sırasında "Black Lives Matter" bayrağını yaktığı gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.





Mahkeme Tarrio'ya şehri terk etmesi emri vererek duruşmayı haziran ayına ertelemişti.





Tarrio'nun kendisi kongre baskınında yer almasa da "Proud Boys" grubuna üye en az beş kişi hakkında baskınla ilgili dava açıldı.





Miami'de yaşayan Tarrio 2018 yılında "Proud Boys" grubunun ulusal başkanı oldu.