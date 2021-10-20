FBI Putin'in yakın adamının evini bastı

Adının açıklanmasını istemeyen bir FBI sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, FBI'ın Deripeska'nın evinde bir "emniyet eyleminde" bulunduğunu kaydetti.





PUTİN'İ KIZDIRACAK HAMLE

Söz konusu eylemin New York'taki bir soruşturma ile ilgili olduğunu aktaran yetkili, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.





Öte yandan Washington DC'nin Kalorama Mahallesi'ndeki evin önüne FBI'ın "Suç mahali, girmeyiniz" yazılı bir tabela asması da dikkatlerden kaçmadı.





Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.