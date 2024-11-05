FBI: Rusya, ABD seçimlerinde etki operasyonu yapıyor

Euronews'te yer alan habere göre milyonlarca Amerikalı Salı günü ülkenin yeni başkanını belirlemek için oy kullanırken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'ndan (CISA) gelen açıklamada Rusya başta olmak üzere yabancı aktörlerin seçimler için etki operasyonları yürüttüğü öne sürüldü.



Açıklamada bu etki operasyonlarının ABD seçimlerine ilişkin kamuoyu güvenini sarsmak ve Amerikalılar arasında bölünmeler yaratmak amacıyla yürütüldüğü, özellikle seçim günü ve sonrasında yoğunlaşacağı bildirildi.



FBI'ın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Özellikle Rusya ile bağlantılı etki aktörleri, seçimin meşruiyetini sarsmak, seçmenlerde seçim süreciyle ilgili korku yaratmak ve Amerikalıların siyasi tercihleri ??nedeniyle birbirlerine şiddet uyguladıklarını öne sürmek için videolar üretiyor ve sahte makaleler oluşturuyor," ifadeleri yer aldı.



"Bu çabalar, seçim yetkililerine karşı olanlar da dahil olmak üzere şiddeti kışkırtma riski taşıyor. Rus aktörlerin seçim günü ve sandıklar kapandıktan sonraki gün ve haftalarda bu temalarla ek üretilmiş içerikler yayınlayacağını öngörüyoruz."



FBI, Rusya'yı "en aktif tehdit" olarak tanımlarken, Rus aktörlerin yakın zamanda, ABD'li yetkililerin kararsız eyaletlerde hile ve siber saldırı yaparak seçimleri çalacağını iddia eden bir makale yayınladığını savundu.



Ayrıca son günlerde sosyal medyada dolaşan ve Arizona eyaletinde seçim sahtekarlığı yapıldığını iddia eden bir bireyin yer aldığı videoyu da yine Rus aktörlerin ürettiği ifade edildi.



Açıklamada, İran'dan da bir diğer tehlikeli aktör olarak bahsedilirken, "İran'ın eski başkan Trump'ın kampanyasını tehlikeye atmak için kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğünü değerlendirdik," ifadeleri yer aldı.



"İran etki aktörleri, geçmiş seçim döngülerinde yaptıkları gibi, oylamayı bastırmak veya şiddeti körüklemek amacıyla sahte medya içeriği oluşturmaya da çalışabilirler."