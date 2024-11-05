Samanyolu Haber /Dünya / FBI seçim öncesi kırmızı alarmda: Bombalı saldırı planı engellendi /05 Kasım 2024 10:27

FBI seçim öncesi kırmızı alarmda: Bombalı saldırı planı engellendi

ABD başkanlık seçimlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Tennessee’de bombalı saldırı planlayan bir şüpheli yakalandı. 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin beyaz üstünlüğünü savunan sağcı gruplarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

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ABD’de 60. başkanlık seçimleri öncesinde, Tennessee eyaletindeki bir elektrik dağıtım merkezine saldırı planladığı belirlenen 24 yaşındaki Skyler Philippi, Adalet Bakanlığı tarafından gözaltına alındı. Beyaz üstünlüğünü savunan sağcı gruplarla bağlantılı olduğu tespit edilen Philippi, insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak Nashville’de bir elektrik santraline saldırı düzenlemeye hazırlanıyordu.

ELEKTRİK ALTYAPISINI HEDEF ALACAKTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Merrick B. Garland, bu girişimin ülkedeki kritik altyapıyı hedef aldığını belirterek, Adalet Bakanlığı’nın bu tür tehditlerle mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. FBI yetkilileri, saldırının başarılı olması halinde bölgedeki binlerce evin ve hastanenin elektriksiz kalacağını ifade etti.

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR
Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlandı. Tüm suçlamalardan hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI
ABD’de seçim günü güvenliği sağlamak amacıyla olağanüstü önlemler alındı. Washington Post’un haberine göre, oy kullanma ve sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi ve çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı. Ayrıca ülke genelinde ek polis ekipleri görevlendirildi, insansız hava araçlarıyla denetimler sıkılaştırıldı ve Washington ile Nevada eyaletlerinde Ulusal Muhafızlar hazır bekletiliyor. Seçim kabinlerine ise "panik butonları" yerleştirilerek, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Geçmişte aşırı sağcı grupların ve eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 2020 başkanlık seçimlerinin ardından Kongre binasına düzenlediği baskında yaşanan şiddet olayları, bu yılki seçimlerde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına sebep oldu.
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