Samanyolu Haber /Gündem / FBI sosyal medya fenomenini kaçırdı iddiası /10 Temmuz 2020 20:00

FBI sosyal medya fenomenini kaçırdı iddiası

FBI’ın, Nijeryalı sosyal medya fenomeni Ramon Olorunwa Abbas'ı Dubai’den yasa dışı şekilde kaçırdığı iddia edildi. Abbas, ABD tarafından milyonlarca dolar kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

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Dolandırıcılık iddiasıyla Dubai’de yakalanan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Ramon Olorunwa Abbas’ın avukatı, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), müvekkilini yasa dışı bir şekilde ABD’ye kaçırdığını iddia etti.

BBC’nin haberine göre, Abbas’ın avukatı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında suçluların iade anlaşması olmamasına rağmen, FBI’ın müvekkilini kaçırdığını öne sürdü.

2.5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Abbas, ABD tarafından milyonlarca dolar kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. 37 yaşındaki Abbas, lüks yaşam tarzını öne çıkartan paylaşımlar yaptığı sosyal medya platformu Instagram’daki 2,5 milyon takipçisi tarafından Ray Hushpuppi ismiyle biliniyor.

Abbas ve beraberindeki siber hırsızlık şüphelisi Olalekan Jacob Ponle, geçen ay Dubai’de tutuklanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Abbas’ın Dubai’den sınır dışı edildiği belirtilerek, ABD’ye iade edildiği iddiası yalanlandı. Buna rağmen, Abbas’ın ABD’de gözaltına alınma sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

FBI’DAN DUBAI’YE TEŞEKKÜR

Abbas’ın avukatı Gal Pissetzky, müvekkilinin suçlu olmadığını ve kazancını yasal bir şekilde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Pissetzky, “Herhangi bir yasal süreç olmamasına rağmen Abbas’ı Dubai’den kaçırdıklarında, FBI ve hükümet yasa dışı hareket etti” dedi.

Ortada suçluların iadesi, yasal bir süreç ve mahkeme kararı olmadığını söyleyen Pissetzky, Abbas’ın ABD vatandaşı olmadığına işaret ederek, “ABD’nin onu almak için kesinlikle yetkisi yoktu” ifadesini kullandı. Abbas’ın avukatı Pissetzky, “Eğer Dubai onu sınır dışı etmek istediyse, Nijerya’ya sınır dışı etmeliydi” diye konuştu.

Dubai polisinin yaptığı açıklamada ise FBI Direktörünün suçlanan iki kişinin iadesi için kendilerine teşekkür ettiği belirtildi.
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