Samanyolu Haber /Dünya / FBI: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi taşıyor /03 Aralık 2022 01:33

FBI: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi taşıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu kaydetti.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Michigan Üniversitesinde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini söyledi.

Çin'in TikTok üzerinden elde ettiği kişisel verileri casusluk için kullanabileceğine işaret eden Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı." ifadelerini kullandı.

FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini açıklamıştı.


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