Samanyolu Haber /Dünya / FBI, Trump'ın evinde ele geçirdiği "Çok Gizli" belgelere el koydu /13 Ağustos 2022 10:29

FBI, Trump'ın evinde ele geçirdiği "Çok Gizli" belgelere el koydu

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki konutunda yaptığı aramada ele geçirilen belgeler ve arama emrinin içeriği netleşti. Belgeler arasında "çok gizli" ibareli dökümanların olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland dün konuya ilişkin ilk kez yaptığı açıklamada, kamu çıkarı olduğunu vurgulayarak mahkemeden arama kararının içeriğinin yayınlanması talebinde bulunduklarını belirtmişti. Trump da arama kararının içeriğinin yayınlanmasına itiraz etmeyeceğini belirtti.

Yargıç Bruce Reinhart bugün öğleden sonra arama emrinde yer alan kayıtların açıklanması emrini verdi. Trump’ın Florida’daki evinin FBI tarafından aranması emrinde de aynı yargıcın imzası bulunuyor.

Arama emrinin mahkeme tarafından 5 Ağustos'ta yani FBI'ın arama emrini uygulamasından üç gün önce onaylandığı görülüyor. Arama kararının redakte edilerek paylaşılan içeriğine göre Mar-a-Lago'da FBI yetkililerinin 20'den fazla kutuyu ele geçirdikleri belirtiliyor.

Bu belgeler arasında, Trump’ın eski danışmanlarından Roger Stone için ‘’Af Kararı’’ ve ‘’Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili bilgi’’ ve bir dizi fotoğrafın olduğu görülüyor. Belgeler arasında el yazımı bir not da yer alıyor.



Casusluk Yasası'nı olası ihlal

İçeriği açıklanan arama emrine göre soruşturma Casusluk Yasası'nın ihlal edildiği iddialarını kapsıyor.

Adalet Bakanlığı'nın arama emri başvurusunda federal yargıca "Trump’ın Casusluk Yasası’nı ihlal ettiğine inanmak için muhtemel bir sebep olduğunu ilettiği" ifade ediliyor.

Casusluk Yasası ulusal savunmaya ilişkin bilgiye sahip olunmasını ya da bir yere iletilmesini yasaklıyor.

Trump’ın çok gizli olarak işaretlenen belgelere sahip olmasının hukuki bir tehlikeye işaret edebileceği belirtiliyor. ABD’de çok gizli ibaresi en sıkı korunan ulusal güvenlik bilgilerine işaret ediyor.

Donald Trump görevdeyken Casusluk Yasası’nı ihlallere verilen cezayı artırmış ve bu suçun beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı.



Arama emrinin içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik talepte imzası bulunan yetkililerden biri de Adalet Bakanlığı’na bağlı Karşıistihbarat ve İhracat Kontrolü Bölümü Başkanı Jay Bratt.

Bu birim ulusal güvenlik, askeri ve stratejik teknoloji ihracatını etkileyen dava ve soruşturmaları denetliyor. Bu bölüm aynı zamanda casusluk, sabotaj ve atom enerjisiyle ilgili kanunlar uyarınca kovuşturma yapılmasına yetki verme sorumluluğuna sahip.



Trump'ın "belgelerin gizliliğini kaldırmıştım" iddiası

Eski Başkan Donald Trump bugün yaptığı açıklamada FBI’ın Florida’daki konutunda bulduğu belgelerin hepsinin gizliliğini görevden ayrılmadan önce kaldırdığını savundu ancak başka ayrıntı vermedi.

Hukuk uzmanları bu belgelerin gizliliğinin kaldırıldığına ilişkin yazılı ve resmi bir kayıt yoksa bunun kanıtlanmasının zor olacağını ifade ediyor.

Arama kararında atıfta bulunulan Casusluk Yasası da bir belgenin gizliliğinin kaldırılıp kaldırılmamış olmasına bakmıyor.

Bu yasa uyarınca, ulusal savunmaya ilişkin olan; ABD’ye zarar vermek ya da yabancı bir düşmana yardım etmek için kullanılabilecek belgelerin yetkisiz bir şekilde alıkonulması suç kabul ediliyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki evi, Adalet Bakanlığı’nın Palm Beach’teki konutta Beyaz Saray’dan götürülen gizli belgelerin bulunduğuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında aranmıştı.

ABD’de hükümete ait kayıt ve belgelerin muhafaza edildiği Ulusal Arşiv, aralarında gizli kayıtların da bulunduğu 15 kutu belgenin Florida’daki evden alındığını belirterek bakanlıktan soruşturma açmasını talep etmişti.

Bu haberde Reuters, Associated Press ve Wall Street Journal'dan alıntılar yapılmıştır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FBI, Trump'ın evinde ele geçirdiği "Çok Gizli" belgelere... Sonraki Haber >>

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:01:12