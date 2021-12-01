Samanyolu Haber /Gündem / 'FBI, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki mesajları okuyabiliyor' /01 Aralık 2021 14:19

'FBI, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki mesajları okuyabiliyor'

ABD merkezli dergi Rolling Stone’un ele geçirdiği belge ve yazışmalarda FBI'ın WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki mesajları okuduğu ortaya çıktı

SHABER3.COM

WhatsApp, Signal, Telegram, Viber ve WeChat gibi mesajlaşma platformlarındaki yazışmaların FBI tarafından okunabildiği öne sürüldü. ABD merkezli dergi Rolling Stone’un ele geçirdiği belge ve yazışmalarda FBI’ın bu mesajlara erişebildiği kaydedildi.

Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI’ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı.

FBI’ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi.

Konuyla ilgili Meta bünyesinde bulunan WhatsApp’tan bir açıklama geldi. İngiliz Independent gazetesine konuşan yetkililer, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD merkezli dergi Rolling Stone, FBI'ın WhatsApp, Telegram, WeChat ve iMessage gibi platformlardaki şahsi yazışmaları okuyabildiğini öne sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'FBI, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki mesajları... Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:40