Samanyolu Haber /Dünya / FBI'dan Donald Trump'a suikastin failiyle ilgili açıklama! /14 Temmuz 2024 09:16

FBI'dan Donald Trump'a suikastin failiyle ilgili açıklama!

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

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FBI Yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

"Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

Saldırganı tespit etmek için fotoğrafların incelendiğini ve DNA çalışmalarının yapıldığını söyleyen Rojek, kesin bilgi elde ettiklerinde basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Seçim mitingi için FBI'dan ilave destek istenmediğini belirten Rojek, güvenlik zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

Pensilvanya Polisi Yetkilisi George Bivens ise saldırganın erkek olduğunu aktardı.

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