Samanyolu Haber /Dünya / FBI'dan endişelendiren uyarı /15 Ocak 2021 20:02

FBI'dan endişelendiren uyarı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala FBI’dan endişe veren bir uyarı yapıldı.

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Sputnik’in haberine göre FBI Direktörü Christopher Wray, seçilmiş Başkan Joe Biden’in yemin töreni öncesinde çok sayıda tehdit tespit ettiklerini belirtti.

FBI Direktörü Christopher Wray, 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin güvenliğiyle ilgili brifingde, “Büro, Washington DC ve ülke genelinde eyalet başkentlerinde, silahlı protestolar da dahil olmak üzere 20 Ocak’ta meydana gelebilecek olası olaylar hakkında yapılan çok sayıda konuşmadan dolayı endişe duyuyor” ifadesini kullandı.

Özellikle bu eylemler sırasında olası şiddet olaylarının meydana gelmesiyle ilgili endişelerin olduğunu dile getiren FBI Direktörü, silahlı protesto çağrıları ve potansiyel tehditler dahil gelen tüm “ihbarları” yakından takip ettiklerini kaydetti.

Öte yandan törene sayılı günler kala çalışmalara hız verilirken, kilit öneme sahip cadde ve sokakların beton bariyerler ile kapatılmasına devam ediliyor. Kongre çevresinde ise Ulusal Muhafızların nöbeti aralıksız şekilde sürüyor.

 Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak.
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