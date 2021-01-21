Samanyolu Haber /Dünya / FBI'dan kongre baskınıyla ilgili yeni hamle /21 Ocak 2021 22:17

FBI'dan kongre baskınıyla ilgili yeni hamle

6 Ocak'ta Trump yanlılarının baskını sorasından kongre binasına konulan ve etkisiz hale getirildiği belirtilen bomba düzeneğini yerleştirenler hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödül verileceği belirtildi.

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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'ta Kongre binasına boru bombası yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödül verileceği duyuruldu.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına baskın düzenlenmiş, baskında bina kompleksi içinde yer alan Ulusal Demokrat Komitesi Merkezi ile Ulusal Cumhuriyetçi Komitesi Merkezi'ne iki adet el yapımı boru tipi bomba yerleştirilmişti.

Tespit edilen bombalar hakkında başlatılan soruşturmada FBI, soruşturmanın ilerleyişini etkileyebilecek görüntü ve fotoğraflar için ülke genelinde vatandaşlardan yardım istemişti.

FBI tarafından yapılan açıklamada, Kongre binasına düzenlenen saldırıda, botu bombalarını yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödülü verileceği duyuruldu.

Açıklamada, "ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve FBI Washington Saha Ofisi (WFO), 6 Ocak'ta Washington DC'ye yerleştirilen boru bombalarından sorumlu kişi veya kişiler hakkında bilgi için 75 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" denildi.
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