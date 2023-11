FBI'dan New York Belediye Başkanı’na soruşturma: Konunun Türkiye ile ilgisi ne?

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın seçim kampanyası sırasında Türkiye’den yasa dışı bağış alıp almadığını soruşturuyor. ABD basınındaki haberlere göre iddianamede Adams’a yönelik bir suçlama yer almıyor.



FBI görevlilerinin Eric Adams’ın seçim kampanyası bağış sorumlusu Brianna Suggs’ın evinde arama yaptığı ve Suggs'ın kamu yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandığı belirtildi.



Haberi ilk olarak ulaştığı arama emrine dayanarak aktaran New York Times’a göre, Adams’ın kampanya sorumlusu Suggs’ın evinde Perşembe günü sabah saatlerinde arama yapıldı.



Habere göre Eric Adams’ın 2021’deki belediye başkanlığı seçimi kampanyasının, Brooklyn’deki bir inşaat şirketi ve Türk hükümetiyle, kendi adına siyasi katkıda bulunmak amacıyla başka birisinin parasını yasa dışı olarak kullanma yoluyla, işbirliği yapıp yapmadığı soruşturuluyor.



Reuters da konuya ilişkin haberinde arama emrini görmediğini ve FBI’ın açıklama ve yorum taleplerine yanıt vermediğini belirtti. Habere göre Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği’nden bir sözcü iddialardan yeni haberdar olduğunu söyledi.



Eric Adams Washington'daki toplantılarını son anda iptal etti



Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın bugün hükümet yetkilileriyle göçmenler ve sığınma başvurusunda bulunanlar sebebiyle kentin yaşadığı barınma krizini görüşmek üzere başkent Washington’a gelmesi bekleniyordu. Ancak Adams’ın bu toplantıları son anda iptal ettiği belirtildi.



Soruşturma kapsamında evinde arama yapılan Suggs 2017 yılından bu yana Eric Adams için çalışıyordu. Suggs 2021 yılında Adams’ın başarılı seçim kampanyası sürecinde 18 milyon dolardan fazla bağış toplamayı başarmıştı.



Brianna Suggs’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Eric Adams’ın seçim kampanyası sözcüsü kampanya avukatı Vito Pitta’nın açıklamasını paylaştı.



Pitta bu açıklamada Belediye Başkanı Adams’a soruşturma kapsamında ulaşılmadığını ve Adams'ın seçim kampanyasını her zaman en üst standartlara göre yürüttüğünü söyledi.



Eric Adams'a yönelik bir suçlama yok



İddianamede New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın kendisine yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.



Yetkililer son aylarda Adams’a yakın başka isimlere yönelik soruşturma açmıştı.



Temmuz ayında Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, kendi adına siyasi katkıda bulunmak amacıyla başka birisinin parasını yasa dışı olarak kullanma yoluyla yasa dışı bağış topladıkları gerekçesiyle altı kişi hakkında iddianame açıklamıştı. Altı kişi kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.