Samanyolu Haber /Dünya / FBI'dan Rusya'ya ağır suçlama /18 Eylül 2020 12:19

FBI'dan Rusya'ya ağır suçlama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 3 Kasım'da başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihi yaklaştıkça manipülasyon iddiaları öne çıkıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Rusya'nın düzenli olarak Demokrat aday Joe Biden hakkında yanıltıcı bilgiler sunarak 3 Kasım'da yapılacak genel seçime müdahil olduğunu söyledi. 

Wray, Rusya'nın ABD halkının sandığa olan güvenini de düşürmeye çalıştığını ifade etti.

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'ne açıklamalarda bulunan Wray, en büyük korkusunun "metronom gibi düzenli sahte bilgi akışı" olduğunu ifade etti. 

SEÇİME ŞİMDİDEN MÜDAHALE!

Yanıltıcı bilgilerin seçim sonuçlarını etkileyebileceğinden endişe duyduğunu ifade eden Wray büronun seçimlere müdahale etmek için çok fazla teşebbüs müşahade ettiğini kaydetti.

FBI direktörü, Biden'ın Rusya karşıtı olarak görüldüğünü ve ona karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.
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