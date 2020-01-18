Samanyolu Haber /Dünya / FBI'dan Suudilere ağır suçlama /18 Ocak 2020 11:31

FBI'dan Suudilere ağır suçlama

FBI, Suudi hükümetini, ağır suç işleyen vatandaşlarını ABD'den 'den kaçırmakla suçladı. Suudi Arabistan'ın 'ülke imajını' korumak için bu yola başvurduğunu ileri süren FBI, ABD hükümetinden önlem almasını istedi,

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Suudi Arabistan hükümetinin, ağır suç işleyen vatandaşlarını ülkeden kaçırdığını ileri sürdü.

The Oregonian gazetesinde yer alan habere göre FBI, Suudilere yönelik bu suçlamasıyla ilgili geçen ağustosta bir rapor hazırladı. Raporda Suudi Arabistan’ın ülke imajını korumak için vatandaşlarını kaçırdığı ve ABD’deki yargı sürecini baltaladığı ifade edildi. 

Söz konusu raporda Suudi Arabistan’ın, vatandaşlarını ülkeden hangi yollarla kaçırdığına ilişkin bilgi verilmedi. Raporun tavsiye bölümünde ABD hükümetinin Suudi yetkililerle bu konu hakkında doğrudan görüşmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Daha önce cinsel saldırı ve cinayet gibi ciddi suçlarla suçlandıktan sonra çok sayıda Suudi şüphelinin kaybolduğu tespit edilmişti. Tespit edilen vakalardan bazıları 30 yıl öncesine dayanıyor.
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