FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz

BionTech-Pfizer aşısına ilişkin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) de başvuru sonucu ilk analiz geldi.Buna göre aşının ilk dozu uygulandıktan sonra koruma oranının yüzde 52 olduğu belirtildi. İkinci dozun uygulanmasından sonra ise bu oranın yüzde 94’e ulaştığına dikkat çekildi. Son dozun vurulmasından yedi gün sonra ise aşının hastalığı önlemede oldukça etkili olduğu ifade edildi.





Aşının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık problemi olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için eldeki verilerin yeterli olmadığına dikkat çekildi.





Öte yandan aşıyla ilgili verilerin raporlanması sırasında plasebo grubundan olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşı uygulanan ve hayatını kaybeden kişilerden birinin obezite problemi ile damar sertliği yaşadığı, ilk dozdan üç gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.