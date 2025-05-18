Feci kaza: Donanma gemisi Brooklyn Köprüsü’ne çarptı, ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York kentinde korkutan bir kaza meydana geldi. Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi, yerel saatle akşam 20.26'da kentin ikonik yapılarından Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. 277 kişilik bir mürettebatı olan gemi, köprünün yol güvertesi kısmına çarptı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre New York Polis Departmanı'nın liman birimi ve dalgıç ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayınlanırken, yetkililer tespit edilen en az 20 yaralı olduğunu, 2 kişinin ise kurtarılamadığını bildirdi. Yaralılar, Brooklyn Donanma Tersanesi'ne ve çevredeki hastanelere sevk edildi.





BAZI BÖLÜMLERİ ÇÖKTÜ

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü fark edildi.





Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.