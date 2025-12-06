Samanyolu Haber /Gündem / Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı /06 Aralık 2025 11:47

Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı

Osmaniye’de yolcu otobüsü, TIR’a çarptı: 7 kişi öldü, 11 yaralı. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR’a çarptığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı TIR’a çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
