Samanyolu Haber /Dünya / FED Başkanı açıkladı: ABD'nin faiz planı ne? /07 Mart 2023 19:36

FED Başkanı açıkladı: ABD'nin faiz planı ne?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

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Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Cumhuriyet'in haberine göre sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olabileceğini söyledi.

Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor." dedi.

FAİZ ARTIŞI MESAJI
Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektireceğini belirten Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." diye konuştu.

Powell, geçen yıl boyunca para politikası duruşunu sıkılaştırmak için güçlü adımlar attıklarını anımsatarak, çok mesafe kat ettiklerini ve şimdiye kadar sıkılaşmanın tüm etkilerinin henüz hissedilmediğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Ocak ayına ait istihdam, tüketici harcamaları, imalat üretimi ve enflasyon verilerinin bir ay önceki verilerde görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğine işaret eden Powell, önceki çeyrekte yapılan revizyonların yanı sıra tersine dönüşün kapsamının enflasyonist baskıların beklenenden daha yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Powell, çekirdek tüketici harcamalarının yarısından fazlasını oluşturan konut hariç temel hizmetler kategorisinde şimdiye kadar enflasyonun düştüğüne dair çok az işaret olduğunu belirterek, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için bu sektörde daha düşük enflasyon görülmesi gerektiğini ve büyük olasılıkla iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama olacağını aktardı.

Politika eylemlerinin talep üzerindeki etkilerinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğüne dikkati çeken Powell, ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak hissedilmesinin zaman alacağını kaydetti.

Powell, "Gelen verilerin bütünü ile ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne yansımalarını dikkate alarak kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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