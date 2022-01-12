Samanyolu Haber /Gündem / Fed Başkanı: Faizleri daha çok artırmamız gerekirse artırırız /12 Ocak 2022 12:58

Fed Başkanı: Faizleri daha çok artırmamız gerekirse artırırız

ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell, faiz artırımıyla ilgili “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” dedi. Fed'in faiz artırması durumunda Türkiye'de dövizin tekrar yükseleceği belirtiliyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eğer faizi artırmaları gerekirse bunu yapacaklarını ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi’nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi.
 
Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleşmede son derece kararlı olduklarını söylen Powell, “Para politikası, geniş ve ileri görüşlü bir bakış açısına sahip olmalı ve değişen ekonomik koşullara ayak uydurmalı” dedi.

Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.

Powell, faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” dedi. Fed’in faiz artırması ihtimali yurtiçi piyasalarda doların daha da yükseleceği endişesi yaratıyor.
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