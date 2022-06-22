Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed Başkanı Jerome Powell'dan yeni faiz sinyali mi? /22 Haziran 2022 19:46

Fed Başkanı Jerome Powell'dan yeni faiz sinyali mi?

Dünya genelinde olduğu ABD'de de artışa geçen enflasyon rakamlarını düşürmek için faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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ABD'deki yüksek enflasyon ve faiz politikası konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtilen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yüzde 2 hedefini hatırlatarak enflasyonu düşürmek için kararlı olduklarını açıkladığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte "oldukça kararlı" olduğunu ve politika yapıcıların "bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini" söyledi.

Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne hitaben yapacağı konuşma için hazırladığı yazıda, "Herkesin yararına olan güçlü bir istihdam piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak enflasyonu düşürmemiz şart" dedi.

Powell enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini, ancak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek enflasyonun geçen ay hafif gerilemiş olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu söyledi.
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