Samanyolu Haber /Dünya / Fed Başkanı Powell'dan dijital para çıkışı /22 Mart 2021 22:56

Fed Başkanı Powell'dan dijital para çıkışı

Son dönemin gündem konusu haline gelen dijital para birimi konusunda bir açıklama yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu konuda aceleye gerek olmadığını vurguladığı belirtildi.

Fed Başkanı Powell'dan dijital para çıkışı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankası dijital para birimi konusunda bir karar aşamasında olmadıklarını ve acele edilmesine gerek olmadığını belirterek, bu konuda Kongre'nin desteği olmadan ilerlemeyeceklerini ifade etti.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti. Powell, Bitcoin gibi diğer gelişmekte olan özel sektör para birimleri tarafından motive edilmediğini söyledi.

Fed'in bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) piyasaya sürülmesinde "acele etmesine gerek olmadığını" ve mevcut iki katmanlı sistemi istikrarsızlaştırmak istemediğini belirten Powell, herhangi bir potansiyel dijital para biriminin mevcut sistemle ve nakit kullanımıyla bir arada var olması gerektiğini vurguladı.

Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.
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