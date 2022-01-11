Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' açıklaması

Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi.
FAİZ VE PANDEMİ AÇIKLAMASI
Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleşmede son derece kararlı olduklarını söylen Powell, “Para politikası, geniş ve ileri görüşlü bir bakış açısına sahip olmalı ve değişen ekonomik koşullara ayak uydurmalı.” dedi.
Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.
ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ
Powell, faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır.” dedi.