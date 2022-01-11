Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' açıklaması /11 Ocak 2022 22:09

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' açıklaması

Para piyasalarında gözler Amerikan Merkez Bankası (Fed) yönetiminin faiz politikasına çevrilmişken Başkanı Jerome Powell'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Powell, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır.” dedi.

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Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi.

FAİZ VE PANDEMİ AÇIKLAMASI

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleşmede son derece kararlı olduklarını söylen Powell, “Para politikası, geniş ve ileri görüşlü bir bakış açısına sahip olmalı ve değişen ekonomik koşullara ayak uydurmalı.” dedi.

Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Powell, faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır.” dedi.
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