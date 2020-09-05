Samanyolu Haber /Dünya / FED Başkanı: Toparlanma yıllar alabilir ama rakamlar ümit verici /05 Eylül 2020 10:57

FED Başkanı: Toparlanma yıllar alabilir ama rakamlar ümit verici

Fed Başkanı Powell, işsizlik oranının beklenenden iyi olduğunu belirterek, düşük faiz oranlarının uzun bir süre devam edeceğinin sinyalini verdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan Ulusal Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ABD'de açıklanan ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu değerlendirdi.

"İstihdam artış hızı birçok kişinin beklediğinden daha iyi" diyen Powell, ancak ekonominin tam olarak toparlanmasının yıllar alabileceğini aktardı.

'Ekonominin, düşük faiz oranlarına uzun süre ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz'

Powell, açıklanan istihdam raporunu 'iyi' olarak nitelendirerek, "Mayıs ve haziran ayları boyunca epeyce kişiyi işlerine geri döndürdük" ifadelerini kullandı.

Fed'in yakın zamanda tedbiri bırakmayacağını ve faiz oranlarının uzunca bir süre düşük seviyelerde kalacağını belirten Powell, "Ekonominin, ekonomik faaliyeti destekleyen düşük faiz oranlarına uzun süre ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı istihdam raporuna göre, tarım dışı istihdam ağustosta 1.37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8.4'e düştü.
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