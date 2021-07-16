FED Başkanı'na Türkiye örneği verdiler: Onlar gibi olmayalım...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise konuyla ilgili olarak Senato Bankacılık Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Powell toplantıda dikkat çekici bir taleple karşılaştı.







Sözcü'nün haberine göre Enflasyondaki ve enflasyon beklentilerindeki artışa dikkat çekerek kaygılarını dile getiren Louisiana eyaletinden Cumhuriyetçi senatör John Kennedy, Powell'a “Tüm merkez bankacılık sisteminin politize olduğu Türkiye gibi olmamıza izin vermeyin. Lütfen buna direnin” dedi.







Birçok kişinin kendisinden sosyal politikaya, kültürel meselelere, bazılarının ekonomi politikası dediği ancak Fed'in misyonuyla alakası olmayan konulara dahil olmasını isteyeceği, baskı kuracağı yönünde Powell'ı uyaran Kennedy, bunun sadece ABD'de değil tüm dünyada olduğunu söyledi. Konuşmasının başında ‘yanıt beklemiyorum' diyen Kennedy, bu sözlerinin ardından Türkiye örneğini verdi.





Powell, konuşmasında bir kez daha enflasyondaki artışı yakından takip ettiklerini ancak yükselişin “geçici” olduğu yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti.





Powell, ABD'de ekonomik toparlanmada istenen seviyeye gelinmesi için Fed'in güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.





Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi senatr Pat Toomey, konut fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, Fed’in özellikle ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarının fazlalığına işaret etti.







