Samanyolu Haber /Gündem / FED Başkanından acı itiraf! Yükseliş kalıcı olabilir, müdahale ederiz /28 Eylül 2021 16:59

FED Başkanından acı itiraf! Yükseliş kalıcı olabilir, müdahale ederiz

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun ve istihdam zorluklarının kalıcı olabileceğini söyledi. Powell acı itiraftan sonra, "Fed gerekirse karşı adım atabilir" dedi.

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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisi yeniden açılırken, yükselen fiyatların ve istihdam zorluklarının "beklenenden daha kalıcı olabileceğini" ve Fed'in gerekirse kontrolsüz enflasyona karşı adım atabileceğini açıkladı. Fed Başkanı Powell, "Fiyatlardaki yükseliş ve istihdam zorlukları beklenenden daha kalıcı olabilir" dedi.

Powell, bugün ABD Senatosunun Bankacılık Komitesi önünde yapacağı konuşmanın metninde "Kapatma gibi ekonomiyi yeniden açma süreci de benzersiz. Ekonominin açılma süreci devam ederken, dar boğazlar, istihdam zorlukları ve diğer kısıtlamalar beklenenden daha büyük ve kalıcı olabilir, enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşturabilir" dedi.

Powell ayrıca "Sürekli yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse, kesinlikle yanıt verir ve enflasyonun hedefimizle tutarlı seviyelerde olmasını sağlamak için araçlarımızı kullanırız" dedi.
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