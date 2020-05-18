Samanyolu Haber /Ekonomi / FED Başkanı'ndan can sıkan açıklama: Aşı olmazsa... /18 Mayıs 2020 09:42

FED Başkanı'ndan can sıkan açıklama: Aşı olmazsa...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) Başkanı, ülke ekonomisinin yalnızca bir aşı geliştirilmesi halinde Covid-19'un getirdiği şoktan kurtulabileceğini söyledi.

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CBS kanalı için konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Koronavirüs salgınında ikinci bir dalganın yaşanmayacağı tahmininden yola çıkarsak, bu yılın ikinci yarısında ekonominin kademeli olarak iyileşeceğini göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Powell, ekonominin tamamen toparlanması için insanların güven kazanmasının şart olduğunu ve bunun için de bir Covid-19 aşısı beklemek gerekebileceğini belirtti.

ABD ekonomisi Covid-19 nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin durdurulduğu mart ayı ortalarından bugüne kadar 36 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığı açıklandı.

ABD'de Covid-19 dolayısıyla yaşanan can kaybı 90 bini geçti

ABD, dünya genelinde Covid-19 salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre ülkede bir buçuk milyon insan enfekte oldu ve 90 binden fazla hasta hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 aşısı için 14 aday belirlendiğini ifade etmişti. Trump yönetimi, ABD halkına yıl sonuna kadar yüz milyonlarca doz aşı vaadinde bulundu.
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