Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed beklenen faiz kararını açıkladı /16 Mart 2022 21:39

Fed beklenen faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez bankası (Fed) yönetiminin Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdiği ve politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını sonrasında dünya genelinde artış eğiline giren enflasyon rakamları karşısında Amerikan Merkez bankası (Fed) yönetimi, faiz artırma kararı aldı.

2018'den bu yana ilk kez...

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı.

Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.

Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fed beklenen faiz kararını açıkladı Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:11:19