Fed beklenen faiz kararını açıkladı

Koronavirüs salgını sonrasında dünya genelinde artış eğiline giren enflasyon rakamları karşısında Amerikan Merkez bankası (Fed) yönetimi, faiz artırma kararı aldı.





2018'den bu yana ilk kez...







ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı.

Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.