Samanyolu Haber /Gündem / FED bildiğini okudu! /30 Temmuz 2025 21:48

FED bildiğini okudu!

Fed, Trump’ın faiz indirin tehditlerini dikkate almadı. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının beşinci faiz kararını açıkladı.

Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

Banka ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘indirim’ baskınına rağmen 2025’te şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

Bankanın bir sonraki toplantısı 17 Eylül’de yapılacak.
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