Fed eylül ayı faiz kararını piyasaları nasıl etkiledi işte detaylar

merikan Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan indirdi. Fed'in kararı sonrası altın rekor kırarken, dolarda sert düşüş görüldü. Euro/Dolar paritesi ise yükselişe geçti. Peki altında rekorlar devam edecek mi? Altın fiyatları ne oldu?

Amerikan Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,00 - 4,25 aralığına çekti.

Fed en son 18 Aralık 2024'te faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 ile 4,50 seviyesine çekmişti.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

FED faizleri 25 baz puan indirdikten sonra piyasalarda hareketlilik görüldü. 

Ons altın faiz kararı öncesinde 3 bin 687 Dolar civarında bulunuyordu kararın hemen ardından 3 bin 708 Dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle resmi rakamlarda 4 bin 919 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5 bin 33 lirada bulunuyor.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Dolar endeksi ise faiz kararı öncesinde 96,72 puanda hareketleniyordu faiz indiriminin hemen ardından 96,21 puana kadar sert geri çekildi.

EURO/DOLAR'DA SERT YÜKSELİŞ

Euro Dolar paritesi ise karar öncesinde 1.18 seviyesi civarında bulunuyordu faiz indiriminin ardından Euro Dolar paritesi 1.19 seviyesine yükseldi

EURO/TL REKOR KIRDI

Son günler dolar tarafındaki zayıflığın etkisiyle eurodaki değerlenme rekorları meydana getirdi. euro/TL bugün 49 liraya yükselerek rekor kırmıştı. Fed'in faiz indiriminin ardında 49,19 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesine gördü. 

KARAR METNİNDE ÖNE ÇIKAN İFADELER

Faiz kararı 11'e karşı 1 oyla alındı. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Stephen Miran, 50 baz puanlık indirimden tarafa oy kullandı. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 3,6 oldu, önceki yüzde 3,9'du.

Karar metninde istihdama dair aşağı yönlü risklerin arttığı, enflasyonun 'bir miktar' yüksek seyrettiği belirtildi.

Yeni projeksiyonlara göre Fed üyeleri bugünkü indirimin ardından bu yıl faiz oranlarını yarım puan daha düşürmeyi tahmin ediyor.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

2026 yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e düştü. 2027 yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 3,1 oldu, önceki yüzde 3,4'tü.

Üyelerin 2025 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 1,6 olarak belirlendi. Önceki yüzde 1,4 düzeyindeydi.

2026 büyüme beklentisi yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e yükseldi. 2027 beklentisi yüzde 1,8 oldu, önceki yüzde 1,6.
