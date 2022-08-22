Samanyolu Haber /Ekonomi / "Fed eylül ayında büyük ihtimalle..." /22 Ağustos 2022 22:43

"Fed eylül ayında büyük ihtimalle..."

Dünya geneliyle birlikte ABD'yi de etkileyen enflasyon artışına karşı faiz artırma kararları alan Amerikan Merkez Bankası (Fed) yönetiminin eylül ayında benzer yönlü bir karar daha almasının beklendiği ifade edildi.

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ABD'de son yılların en yüksek enflasyon oranları görülmeye devam ederken, Amerikan Merkez Bankası (Fed) yönetiminin eylül ayında yine faiz artırımı yönlü bir karar almasının beklendiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre JPMorgan stratejistlerine göre ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayında büyük ihtimalle büyük faiz artışlarının sonuncusunu gerçekleştirecek ve hisselerin yılın ikinci yarısında rallisine devam etmesi için yolu açacak.

“Fed’in Eylül ayında tekrar büyük bir faiz artışı yapmasını bekliyoruz ama sonrasında Fed’in piyasaları yeni bir şahin duruşla şaşırtmayacağını düşünüyoruz” diyen baş stratejist Mislav Matejka liderliğindeki stratejistler büyüme ve para politikası arasındaki feda ilişkisinin iyileşmesini ve tüm piyasaların toparlanması konusunda yardımcı olmasını beklediklerini kaydetti.

JPMorgan stratejistleri, ABD hisse senetlerinde boğa beklentisini yüksek sesle dile getirenlerin başında geliyor ve yatırımcılar Fed'in şahin bir seyir izleyebileceğinden endişe duymaya devam etse de, faize duyarlı büyüme hisse senetlerinin değer sepeti hisselerine oranla daha iyi performanslarını sürdürmesini bekliyorlar.
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