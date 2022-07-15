FED, faiz artırımına kapı araladı

"Rakamlara göre faiz artışına sıcak bakabilirim"





Fed'in enflasyonla mücadelede Fed'in hızlı faiz artışı kartını oynamasının resesyon riskini artıracağından endişe ediliyor, ancak Yönetim Kurulu Üyesi Waller'a göre ülkedeki güçlü istihdam sayesinde ekonomik daralmadan kaçınmak mümkün olabilir.Fed'in iki hafta sonra yapacağı toplantıda faiz oranlarının hala yüzde 0,75 arttırılmasından yana olan Waller, yeni iş alımları sayesinde Amerikan ekonomisinin 2022'nin ilk yarısında resesyona girmediğini ve ekonomik büyümenin bu şekilde devam edebileceği belirtti.Waller'a göre bu nedenle ekonominin yavaş bir hızla büyüyeceği bir "yumuşak iniş" ile Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşürülmesi hedefi olasılık dahilinde."Ekonomi büyürken Fed enflasyona odaklanmalı" diyen Waller ülkedeki enflasyon oranının "nereden bakarsanız bakın" çok yüksek olduğunu vurguladı ve görevinin enflasyonu yüzde 2'lik hedef doğru düşürmek olduğunu söyledi.Fed'in yeni faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde merakla beklenen perakende satışları ile emlak satış ve fiyatlarıyla ilgili bazı raporların bu hafta açıklanması bekleniyor.Bu raporları yakındna takip edceğini belirten Waller, bu rakamların bariz bir şekilde güçlü olması halinde daha yüksek faiz artışına sıcak bakabileceğine işaret etti.ABD Çalılşma bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre enflasyon oranı son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 9'a ulaştı.Fed en son 1081 yılında faiz oranlarını yüzde 1'e yükseltmişti.