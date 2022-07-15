Samanyolu Haber /Ekonomi / FED, faiz artırımına kapı araladı /15 Temmuz 2022 08:41

FED, faiz artırımına kapı araladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son 41 yılın rekorunu kıran enflasyon verilerinin ardından faiz oranlarında yüzde 1'lik artışa destek verebileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Fed'in enflasyonla mücadelede Fed'in hızlı faiz artışı kartını oynamasının resesyon riskini artıracağından endişe ediliyor, ancak Yönetim Kurulu Üyesi Waller'a göre ülkedeki güçlü istihdam sayesinde ekonomik daralmadan kaçınmak mümkün olabilir.

Fed'in iki hafta sonra yapacağı toplantıda faiz oranlarının hala yüzde 0,75 arttırılmasından yana olan Waller, yeni iş alımları sayesinde Amerikan ekonomisinin 2022'nin ilk yarısında resesyona girmediğini ve ekonomik büyümenin bu şekilde devam edebileceği belirtti.

Waller'a göre bu nedenle ekonominin yavaş bir hızla büyüyeceği bir "yumuşak iniş" ile Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşürülmesi hedefi olasılık dahilinde.

"Ekonomi büyürken Fed enflasyona odaklanmalı" diyen Waller ülkedeki enflasyon oranının "nereden bakarsanız bakın" çok yüksek olduğunu vurguladı ve görevinin enflasyonu yüzde 2'lik hedef doğru düşürmek olduğunu söyledi.

"Rakamlara göre faiz artışına sıcak bakabilirim"

Fed'in yeni faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesinde merakla beklenen perakende satışları ile emlak satış ve fiyatlarıyla ilgili bazı raporların bu hafta açıklanması bekleniyor.

Bu raporları yakındna takip edceğini belirten Waller, bu rakamların bariz bir şekilde güçlü olması halinde daha yüksek faiz artışına sıcak bakabileceğine işaret etti.

ABD Çalılşma bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre enflasyon oranı son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 9'a ulaştı.

Fed en son 1081 yılında faiz oranlarını yüzde 1'e yükseltmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FED, faiz artırımına kapı araladı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:13:29