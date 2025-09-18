Fed faiz indirdi altın düştü: Mahfi Eğilmez sebebini açıkladı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 4 bin 834 liraya, ons altın ise 3 bin 639 dolara geriledi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ters yönlü fiyat hareketini iki nedene bağladı.









“YATIRIMCILAR YÜKSEK RİSKLİ VARLIKLARA GEÇMEYE BAŞLADI”





“YENİ VE BEKLENMEDİK RİSKLER ALTINI TEKRAR YÜKSELTEBİLİR”

Eğilmez, ilk olarak piyasaların faiz indirimi beklentisini önceden satın aldığını belirtti:“Fed’in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kâr realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler.”Bu satışların altın fiyatındaki düşüşü tetiklediğini kaydeden Eğilmez, yatırımcıların risk iştahına da dikkat çekti.Fed’in faiz indirimiyle birlikte ekonomide canlanma beklentilerinin arttığını söyleyen Eğilmez, bu durumun yatırımcı davranışlarını da etkilediğini ifade etti:“Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti.”Orta ve uzun vadede ise jeopolitik risklerin artabileceğine dikkat çeken Eğilmez, altın fiyatlarının yeniden yükselebileceği görüşünü de paylaştı:“Trump, Putin ve Netanyahu’nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır. Dolayısıyla altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselebilir.”