FED faiz indirdi: Piyasalar bunu bekliyordu
10 Aralık 2025 22:15

FED faiz indirdi: Piyasalar bunu bekliyordu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi

Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı.

Gümüşü olanlar yaşadı! Fed kararı öncesi rekor!

Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.

Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.
