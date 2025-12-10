FED faiz indirdi: Piyasalar bunu bekliyordu

Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı.



Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.



Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.